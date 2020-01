Medicul Tudor Ciuhodaru: „Atentie, e alerta globala! Noul tip de coronavirus identificat in China ameninta acum si Europa”

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atentia romanilor asupra coronavirusului din China care se raspandeste rapid si in Europa.

„Atentie, e alerta globala. Noul tip de coronavirus identificat in China ameninta acum si Europa. Ce urmeaza si ce trebuie sa stim.

Masurile de preventie sunt extrem de importante!”, a spus Ciuhodaru.

Medicul solicita Parlamentului European sa declare stare de alerta la nivel european si sa adopte o rezolutie prin care sa recomande tarilor masuri de monitorizare, preventie si pregatiri pentru o posibila interventie.

„Solicit Parlamentului European 2 masuri urgente avand ca obiectiv limitarea propagarii virsului:

1. Sa declare aceasta situatie drept o urgenta de sanatate publica la nivel european.

2. Sa adopte o rezolutie prin care sa recomande tuturor tarilor masuri unitare de monitorizare activa, preventie si pregatiri pentru o eventuala interventie .

Motivele acestui demers sunt clare:

1. Virusul a depasit deja o bariera majora (s-a dovedit si transmiterea de la om la om, initial considerat zoonoza) si exista riscul sa genereze mutatii (care sa ii permita sa se raspandeasca mai rapid si sa devina mai periculos).

2. Numarul si severitatea cazurilor la nivel mondial continua sa creasca. China si alte 13 tari au fost afectate. In doar o luna numarul pacientilor s-a triplat (1400), la fel si al deceselor (41) iar 237 de pacienti sunt in stare critica.

3. Autoritatile din China au crescut nivelul de alerta „Urgenta” – nivel 3 din 3 si au luat deja masuri speciale (plasand in izolare peste 50 de milioane de persoane, 11 orase inchise, prelungirea vacantei scolare pana pe 20 februarie, au intensificat controalele de sanatate in toate punctele de trecere a frontierei si au anulat festivitatile prilejuite de aniversarea Anului Nou chinezesc). Guvernul Statelor Unite a aranjat ca un avion charter sa evacueze toti diplomatii din orasul Wuhan si alte state se pregatesc de operatiuni similare.

4. Virusul a fost confirmat la 3 pacienti din Franta (iar alti 50 sunt in curs de evaluare).

5. Probabil exista deja si alte cazuri de infectie in Europa- conform anuntului Ministrului francez al Sanatatii, doamna Agnes Buzyn iar

6. Dupa identificarea cazurilor din Paris si Bordeaux Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor este in curs de actualizare a evaluarii riscului raspandirii acestei noi tulpini noi mortale de coronavirus.

7. Va fi convocata luni o reuniune a reprezentantilor din sanatate din UE pentru analizarea optiunilor de raspuns-la solicitarea comisarului european pentru sanatate, doamna Stella Kyriakides.

Ce trebuie sa stiti:

1. E a treia situatie de risc de pandemie de acest gen la nivel mondial.

2. Noul coronavirus 2019 (nCoV-2019) a fost raportat pe 9 ianuarie 2020 in Wuhan (provincia Hubei) si face parte din familia coronavirusurilor (din care fac parte SARS si MERS) ce pot infecta oamenii, animalele si pasarile.

3. Sunt 6 tipuri de virus ce pot infecta oamenii: 4 comune (229E (alpha coronavirus), NL63 (alpha coronavirus), OC43 (beta coronavirus), HKU1 (beta coronavirus)

4. la care se adauga virusul SARS (Sindromul Acut Respirator Sever) (tot din China-Guadong-37 de tari afectate in 2002, 8000 de cazuri, 1 din 10 pacienti nu a supravietuit) si virusul MERS (Middle East Respirator Syndrom- sindromul respirator din Orientul Mijlociu-identificat in Arabia Saudita in iunie 2012) a afectat 25 de tari si a dus la 850 de decese. 1 din 3 pacienti infectati nu a supravietuit).

5. Sursa virusului nu e inca identificata (sunt suspiciuni privind serpii sau liliecii dar mai probabil e vorba de alte mamifere si pasari).

6. Transmiterea de la o persoana la alta se face pe cale aeriana (vorbire, tuse, stranut) sau prin contact direct sau indirect cu secretiile respiratorii aflate pe maini sau pe suprafete contaminate.

7. Perioada medie de incubatie este de 7 zile (intre 2 si 12 zile).

8. Simptomele sunt pseudogripale includ febra si tulburarile respiratorii.

9. Diagnosticul se face in context epidemiologic (calatorie recenta in zonele de risc/contact cu persoane infectate) alaturi de datele clinice (pseudogripal- ,,gripa chinezeasca”) si cele imagistoce (infiltrat pulmonar bilateral) si de laborator (teste rapide).

10. Nu exista vaccin pentru acest virus”.

Masuri simple de preventie (aceleasi ca pentru orice viroza):

1 Evitati contactul cu persoanele bolnave (nu calatoriti in zonele cu risc, evitati aglomeratiile (unde exista risc crescut de a intra in contact cu o persoana infectata, nu stati langa persoanele care tusesc sau stranuta, nu vizitati si nu duceti in colectivitati persoanele bolnave).

2. Respectati regulile generale si individuale de igiena: utilizarea batistei si spalatul pe maini, acoperirea gurii si nasului atunci cand tusim sau stranutam, evitarea contaminarii prin atingerea cu mainile a ochilor sau a gurii, aerisirea zilnica a locuintelor sau a birourilor cu mentinerea unei temperaturi de 18-22 grade precum si igienizarea spatiilor si a suprafetelor.

3. Spalati-va cat mai des pe maini cu apa si sapun, spalatul trebuie sa dureze cel putin 20 de secunde, insistand pe pliurile si spatiile interdigitale, apoi uscati mainile cu prosoape de hartie sau aer cald sau daca nu sunteti in apropierea apei puteti utiliza, cu eficinta mai redusa, un dezinfectant pe baza de alcool.

4.Nu temporizati consultul medical mai ales daca va incadrati in grupele cu risc.

5.Evitati automedicatia. Orice tratament trebuie facut doar la recomandarea medicilor de familie sau a specialistilor. Antibioterapia fara discernamant este nu doar inficienta ci si potential periculoasa! Poate duce la selectionarea germenilor rezistenti, agravarea afectiunilor de baza sau da efecte secundare multiple nedorite.

Scurt istoric:

1.Primele cazuri de pneumonie cauzate de acest virus au aparut in Wuhan. (se pare ca in legatura cu piata Hua Nan de peste dar si de pasari, lilieci si animale salbatice).

2.Pe 13 ianuarie a fost identificat primul caz in afara Chinei. (in Thailanda- o femeie din China a fost plasata in carantina) urmat de noi cazuri in Japonia si Coreea. In China mai multe orase mari au fost afectate- printre care Beijing, Shenzhen si Shanghai.

3.In mai putin de 2 saptamani sunt noi cazuri in Filipine, Vietnam, Taiwan, Thailanda, Arabia Saudita, Singapore, Statele Unite, precum si in teritoriile chineze Hong Kong si Macao.

4.Virusul a depasit deja o bariera majora (transmiterea de la om la om, initial considerat zoonoza) si exista riscul sa genereze mutatii (care sa ii permita sa se raspandeasca mai rapid si sa devina mai periculos), apreciaza profesorul Jonathan Ball de la Universitatea din Nottingham.

5.Pericolul este cu atat mai mare cu cat saptamana aceasta a inceput perioada sarbatorilor de An Nou chinezesc, cand sute de milioane de oameni vor face calatorii in interiorul Chinei dar si in afara tarii iar in Romania exista o importanta comunitate de cetateni chinezi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.