Medicul Tudor Ciuhodaru: Atentie, e canicula. Doi pacienti nu au mai putut fi salvati

Medicul iesean Tudor Ciuhodaru avertizeaza, intr-o postare pe o retea de socializare, despre pericolul caniculei. Tudor Ciuhodaru da cateva sfaturi care, urmate, pot face diferenta dintre viata si moarte: ''Atentie, e canicula. Doi pacienti nu au mai putut fi salvati. Asta doar intr-o singura zi. Mic ghid de supravietuire pe canicula. (!!!) Cei mai expusi sunt cei ce petrec mult timp in spatii deschise: in zone de agrement, pe litoral, la piscina sau la iarba verde precum si cei ce muncesc in soare. Ce trebuie sa (NU) faceti: 1.In spatii inchise (acasa si la birou): a) evitati cresterea temperaturii avand grija sa: • Limitati utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii a ...