Medicul Tudor Ciuhodaru: "Ce si cum mancam de Pasti. 7 reguli esentiale"

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Ce si cum mancam de Pasti. 7 reguli esentiale. Moderatia trebuie sa fie cheia alimentatiei de sarbatorile pascale. In caz contrar veti avea nevoie de serviciul de urgenta si ne vom vedea in garda chiar din prima zi. Daca vreti insa sa petreceti in familie si nu prin spitale, trebuie respectate cateva reguli simple, indiferent daca ati postit sau nu, adaptate eventual patologiei de baza. 1. nu dati startul la supraalimentare de la 12 noaptea, imediat dupa slujba , ci asteptati pana dimineata sau, chiar mai bine pana la orele pranzului; 2. alimentele trebuie introduse treptat, dupa regula ,,nu toate deodata”. Puteti incepe cu friptura de miel, precedata eventual de o salata de cruditati, as ...