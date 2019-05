Medicul Tudor Ciuhodaru: ''Consumati doar apa din surse sigure, carne preparat suficient termic, lapte pasteurizat, legume si fructe spalate corespunzator sub jet de apa''

Tudor Ciuhodaru 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii semnaleaza in ultima perioada tot mai multe cazuri de afectiuni, in ceea ce priveste infectiile cu Escherichia coli care pot face ravagii printre copii. Deputatul Tudor Ciuhodaru: Vreau toleranta zero la etnobotanice. Voi propune interzicerea acestor droguri la nivel european Tot ceea ce trebuie sa stiti despre aceasta boala, infomeaza medicul specialist Tudor Ciuhodaru. „1. Transmiterea bacteriei se face adesea pe cale digestiva, prin ingestia de alimente sau lichide contaminate cu fecale fie de la o persoana la alta, mai ales cand nu sunt respectate normele elementare de igiena, prin contact direct sau obiecte contaminate. 2. Suspiciunea de infectie este legata de aparitia urmatoa ...