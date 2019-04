Medicul Tudor Ciuhodaru: Nu neglijati aceste simptome. Mergeti urgent la medic! Meningita este o urgenta medicala ce poate fi letala

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul iesean Tudor Ciuhodaru lanseaza un avertisment legat de ultimele cazuri de meningita. Acesta scrie intr-o postare publicata pe o retea de socializare faptul ca meningita este o urgenta medicala care poate fi letala. In continuarea articolului, medicul ne dezvaluie care sunt simptomele meningitei: Redam, integral, postarea de pe a medicului iesean Tudor Ciuhodaru: '' Nu neglijati aceste simptome. Mergeti urgent la medic! Meningita este o urgenta medicala ce poate fi letala. O pacienta de doar 17 ani a decedat la Iasi. Sunt deja trei cazuri in ultima saptamana. Ce trebuie sa stiti despre meningita: 1. Meningita bacteriana se instaleaza brusc si este insotita de un tablou clinic c ...