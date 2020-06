Medicul Virgil Musta: "Faptul ca in Romania evolutia pandemiei a ramas sub control si s-a reusit evitarea unei catastrofe, nu ne da dreptul sa uitam perioada din martie - aprilie"

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, cel care a vindecat peste 500 de persoane de coronavirus, face un apel catre romani sa trateze lucrurile cat mai echilibrat si in continuare sa respecte regulile precum distantarea si purtarea mastii in spatiile inchise. "Este absolut normal sa continuam etapele de relaxare a masurilor, dar cu cap, pentru ca o explozie incontrolabila a numarului de cazuri ne poate readuce rapid in situatia pe care am reusit sa ...