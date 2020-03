Mediul de afaceri cere autoritatilor sa fie consultat inainte de a fi luate masuri cu impact asupra economiei reale

Confederatia patronala Concordia afirma ca economia Romaniei este sub o presiune fara precedent, iar sub presiuni "populiste nejustificate" si in lipsa unei consultari rapide cu companiile, situatia de criza va fi amplificata, astfel ca mediul de afaceri solicita autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau indirect asupra economiei reale sa fie mai intai discutata si analizata cu mediul de afaceri si doar apoi aplicata.