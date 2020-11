MedLife atrage atenția că testele rapide pentru Covid au o sensibilitate de doar 60%, astfel că pacienții care recurg la acestea își asumă riscuri. Ministerul Sănătății a anunțat introducerea testelor rapide la unitățile de primiri urgențe, unde cele cu rezultat negativ vor fi dublate de RT PCR. Potrivit unui studiu efectuat recent, reprezentanții MedLife anunță, […] The post MedLife atrage atenția asupra testelor rapide COVID (Studiu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.