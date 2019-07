Mega-afacerea care a scandalizat Iasul! Afaceristii straini care au exploatat resursele naturale au castigat milioane de euro si au lasat in spate o teapa uriasa

Zaharia Schrotter Sorin Ionescu si Michael Nseir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Una dintre cele mai scandaloase afaceri realizate la nivelul Iasului s-a invartit in jurul unei societati care se ocupa cu exploatarea resurselor naturale si in care au fost cooptati mai multi afaceristi controversati, multi dintre acestia cetateni straini • Agregate Est a exploatat vreme indelungata pietrisul si nisipul din raul Siret, iar dupa ce a rulat afaceri de ordinul milioanelor de euro, au ingropat firma in datorii • Bancile creditoare si autoritatile fiscale incearca sa acopere cat se poate din datoria de aproape doua milioane de euro inregistrata acum de Agregate Est SRL • Balastiera din Cristesti, exploatata vreme indelungata de firma c ...