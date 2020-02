Mega-scandal la Survivor Romania! Sotia lui Duban o face praf pe Elena Ionescu:

Gratiela pare pusa pe scandal, la Survivor Romania! Daca pe Ghita il tine in puf si nu rateaza nicio ocazie sa aiba gesturi tandre fata de el, sotia lui Andrei Duban i-a declarat un adevarat razboi Elenei Ionescu.

Gratiela a facut-o praf pe Elena Ionescu! Sotia lui Andrei Duban i-a adresat cele mai grele vorbe artistei, dupa ce au avut mai multe conflicte, de-a lungul timpului. Mai mult, Gratiela a fost extrem de suparata din cauza faptului ca Elena a facut-o actrita si a simtit nevoia sa o atace si i-a reprosat ca in ultimii 2 ani, aceasta nu a lansat nicio melodie. Cearta a atins cote maxime si situatia s-a transformat intr-un adevarat scandal.

Toate scenele au avut loc sub privirile celorlalti colegi din echipa Faimosii, iar ceea ce a spus Gratiela a fost aprobat de toata lumea, in special de Ghita, care se vede clar ca are o anumita afinitate pentru sotia lui Andrei Duban.

„Te-am rugat sa te prefaci ca nu ma mai cunosti” i-a spus, in prima faza, Gratiela, Elenei Ionescu.

„Totul a inceput de la consiliu, cand intre mine si Gratiela s-a iscat o cearta de orgolii. Nu pot sa o apreciez pentru piesa de teatru nereusita pe care o joaca fata de mine si fata de colegii nostri” a replicat si Elena Ionescu.

Gratiela si-a iesit din minti si a facut-o praf pe artista. „Te rog frumos sa nu te mai bagi in seama gratuit, cu mine. Daca tu ai avut un conflict si cu Ruby, si cu Bogdan si cu mine…ia mai jigneste-ma. Aseara ai zis ca sunt o actrita proasta. In ultimul an, la cate piese de teatru ai fost?

In ultimii 2 ani, cate melodii ai scos? Stii cate premiere am scos eu? Deci, te rog frumos…Eu imi vad de treaba mea, ca sa nu iasa ceva urat.

A vazut ca eu gatesc…ti-am zis ca nu am nevoie de ajutor.

Nu te speli pe maini, eu ma spal de fiecare data cand merg la baie. In afara de Cezar, tu te-ai certat cu toata lumea” a spus Gratiela.

