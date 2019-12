Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: Pentru diplome erau oferite ceasuri, bani sau bidoane de vin si tuica

Frauda cu diplomele de la "Spiru Haret" obtinute in schimbul spagii ar fi inceput in 2012, spune DIICOT. Conducerea universitatii ar fi facilitat obtinerea de diplome si promovarea examenelor in schimbul unor sume de bani, ceasuri de lux si chiar bidoane de 5 litri de vin, scrie Monitorul Justitiei.