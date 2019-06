Meghan Markle, aparitie spectaculoasa la doar 4 saptamani de la nasterea micutului Archie. Ce tinuta a purtat Ducesa - FOTO

Meghan Markle si Harry google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meghan Markle a avut o aparitie spectaculoasa in cadrul unui eveniment organizat in cinstea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Desi a trecut doar o luna de la nasterea micutului Print Archie, Meghan Markle a luat o pauza de la concediul de maternitate pentru a participa la un eveniment dedicat familiei regale. Ducessa de Sussex si Printul Harry au fost prezenti astazi, 8 iunie, la Trooping of the Color, un eveniment ce marcheaza ziua de nastere a reginei Elisabeta a II-a. Meghan Markle si Printul Harry au fost insotiti la parada de catre Ducesa Kate si ducesa Camilla de Cornwall. Cei 4 s-au plimbat cu trasura prin mijlocul multimii, oferindu-le un salut calduros. Vezi si:& ...