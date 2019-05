Meghan Markle, criticata aspru de un membru al familiei: E ca un pumnal in inima lui!

Meghan si Harry google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Milioane de oameni din Marea Britanie si nu numai s-au bucurat de venirea pe lume a primului copil al lui Meghan Markle si Printului Harry, iar pozele i-au topit pe toti. Pe de alta parte, tatal lui Meghan Markle, Thomas, se bucura de eveniment, dar in acelasi timp se simte lasat pe dinafara, potrivit Mirror. Familia din partea ducesei de Sussex e foarte fericita pentru ea, dar simte ca Thomas a fost neindreptatit ca nu a fost invitat la sarbatoarea data in cinstea noului membru al familiei, spune Samantha, sora lui Meghan. „E trist. Ar fi trebuit si fie implicat. Excluderea aceasta e ca un pumnal in inima lui”, a mai spus Samantha. Meghan Markle a nascut saptamana trecuta un baietel. Numel ...