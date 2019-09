Meghan Markle face ce vrea cu Printul Harry. Ducesa de Sussex s-a hotarat sa se mute

Ducii de Sussex google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, isi cauta o locuinta in Malibu, statul american California, pentru ca ducesei de Sussex "ii este dor de casa", potrivit dailymail.co.uk. Malibu este o zona preferata a vedetelor, Kim Kardashian, Jennifer Aniston si Leonardo DiCaprio numarandu-se printre celebritatile care detin o casa acolo. Potrivit unor surse apropiate ducilor de Sussex, acestia vor sa cumpere o locuinta in Malibu, pentru ca fostei actrite americane Meghan Markle, nascuta la Los Angeles, "ii este dor de casa". Publicatia britanica Mail on Sunday a scris ca cei doi, care locuiesc cu copilul lor in Windsor, Marea Britanie, se pregatesc sa se mute in strainatate, i ...