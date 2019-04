Meghan Markle si Printul Harry planuiesc sa se mute in Africa dupa nasterea copilului

Meghan Markle si Printul Harry s-ar putea muta o perioada mai lunga in Africa dupa nasterea primului lor copil, asteptata la finalul lunii aprilie, potrivit unor surse care au vorbit cu jurnalistii de la The Sunday Times.

Cuplul regal ar putea sa se mute in strainatate, cel mai probabil in Africa, timp de doi sau trei ani, ca parte a unui rol international important, informeaza CNN.

Potrivit sursei care a vorbit cu presa britanica, de toate detaliile plecarii se ocupa Sir David Manning, fostul ambasador al Marii Britanii in SUA, si Lord Geidt, fostul secretar al Reginei.

Discutiile sunt in stadiu incipient, iar cel mai probabil planul ca ducii de Sussex sa plece in Africa va fi pus in aplicare anul viitor.

Propunerea ca Meghan Markle si Printul Harry sa plece a venit din partea fostului ambasador al Marii Britanii si are ca scop sustinerea Commonwealth-ului si implicarea in mai multe activitati caritabile.

Palatul Buckingham nu a negat informatiile aparute in presa, iar o sursa apropiata familiei regale a precizat ca momentan nu a fost luata o decizie privind viitoarele roluri ale cuplului regal. De asemenea, sursa a declarat pentru CNN ca Printul William l-ar sustine pe fratele sau, asa cum a facut-o intotdeauna.

Este cunoscut faptul ca Meghan Markle si Printul Harry sunt foarte atasati de Africa, locul in care si-au petrecut prima lor vacanta. Totodata, Printul Harry a calatorit deseori in tari africane si a petrecut un an sabatic in Lesotho.

