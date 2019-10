Mel B a cerut ordin de restrictie fata sotul ei

Mel B a cerut ordin de restrictie fata de sotul ei, Stephan Belafonte, cel cu care a fost casatorita din 2007. Fosta Spice Girls sustine ca acesta a batut-o, a obligat-o sa faca sex in trei cu diferite femei si a lasat-o insarcinata pe dadaca lor.

Mel B a depus la politie o cerere prin care solicita un ordin de restrictie, astfel ca Belafonte sa nu se mai poata apropia de ea si de cei trei copii ai sai, dupa ce luna trecuta a depus actele de divort. Ea spune ca a fost abuzata fizic de sotul ei pe tot parcursul casniciei lor.

Ea si-a bazat cererea pentru ordinul de restrictie, pe faptul ca a fost batuta, un exemplu fiind momentul in care acesta a impins-o pe covor cu o seara inainte de concertul pe care l-a sustinut la deschiderea Olimpiadei din 2012.

In plus, Mel B sustine ca a fost obligata sa intretina realtii sexuale cu diferite femei, sotul sau amenintand-o ca daca refuza va face publice o serie de filmari cu ea in ipostaze compromitatoare.

Dupa acuzatiile facute de Jurata de la Americas Got Talent in fata judecatorului acesta i-a acceptat ordinul de restrictie pentru ea si cei trei copii ai sai.

Mel B a cerut un ordin de restrictie fata de fostul ei sot dupa ce acesta a incercat sa o stranguleze

Potrivit informatiilor obtinute de TMZ, Mel B le-a spus judecatorilor ca 'Stephan si-a pus amandoua mainile in jurul gatului ei si a impains-o pe podeaua de lemn in timp ce se pregatea pentru aparitia la showul Dancing With The Stars. De altfel cantareata sustine ca bataile au devenit o obisnuinta dupa ce ea a inceput sa aiba succes, pentru a-i arata 'cine este seful'.

Ea spunea ca in 2012, dupa ce a filmat un fragment cu Usher pentru X Factor, Belafonte a batut-o si ciand l-a intrebat cum va aparea la televizor plina de vanatai, acesta i-a spus ca 'Ar fi trebuit sa te gandesti la asta inainte sa flirtezi cu Usher'.

Belafonte neaga acuzatiile aduse de cantareata si spune ca cineva incearca sa-l faca sa para 'tipul rau' din relatie.

