'Melancolia' lui Mircea Cartarescu a fost printre cele mai vandute carți de la Bookfest. Ce autori s-au vandut cel mai bine

La ediţia a XIV-a a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, care s-a încheiat duminică la Romexpo, "Melancolia", de Mircea Cărtărescu, a fost cea mai vândută carte a editurii Humanitas, urmată de "În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)", de Radu Paraschivescu, "Caiet de ricoşat gânduri", de Gabriel Liiceanu, "Anii urii", de Horia-Roman Patapievici. "În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului", de Vintilă Mihăilescu, a fost cea mai cumpărată carte la Polirom., iar editura Nemira a vândut cele mai multe exemplare din "Foc şi Sânge", de George R.R. Martin. "Căţeluşul şchiop", de Elena Farago, a fost preferată de public din colecţia Arthur retro, "Casa bântuită", de Shirley Jackson, a fost între preferate la Litera, iar Curtea Veche a avut succes cu volumul preşedintelui Klaus Iohannis - "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", potrivit news.ro.

Top 10 Humanitas la Bookfest 2019: "Melancolia", de Mircea Cărtărescu, "În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)”, de Radu Paraschivescu, "Caiet de ricoşat gânduri", de Gabriel Liiceanu, "Anii urii", de Horia-Roman Patapievici, "Regele şi Duduia", de Tatiana Niculescu, "Podul cu vechituri", de Dan C. Mihăilescu, "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac", de Lucian Boia, "Arheologia iubirii", de Cătălin Pavel, "Cartea Reghinei", de Ioana Nicolaie, şi "Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinţi români", de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.

Editurile Nemira şi Nemi pentru copii au aşteptat cititorii la standul din cadrul Bookfest 2019 cu zeci de noutăţi editoriale, pachete cadou şi cărţi pentru toată familia. Preferinţele vizitatorilor au fost în special ficţiunea străină şi titlurile din imprintul Armada de science fiction, fantasy şi thriller.

Cartea cea mai aşteptată s-a dovedit "Foc şi Sânge", de George R.R. Martin, apărută în imprintul Armada - o poveste din universul "Urzeala Tronurilor", istoria misterioasei şi sângeroasei dinastii a Targaryenilor, în cei 300 de ani când dragonii zburau deasupra Westerosului.

Pe locul doi, thrillerul "Ceva în apă", de Catherine Steadman, din imprintul Armada - povestea unui cuplu care pleacă în luna de miere în Bora Bora, iar în timpul unor scufundări găsesc ceva ce le poate schimba radical viaţa. În bine sau în rău.

Poziţia a treia a fost ocupată de "Pachinko", de Min Jin Lee, din colecţia Babel, un roman care se află pe toate listele de recomandări de lectură ale revistelor străine importante şi este recomandată de fostul preşedinte al SUA, Barack Obama - saga unei familii de imigranţi coreeni în lupta lor pentru supravieţuire, integrare şi identitate în Japonia secolului al XX-lea.

După bestsellerul "Câteva motive să iubeşti viaţa", Matt Haig revine cu o carte la fel de emoţionantă, autentică şi de folos oricui simte, uneori, că lumea în care trăim îl înnebuneşte: "Gânduri de pe o planetă nervoasă”, pe locul patru.

"Poveste pentru Maria. O carte despre copilărie, părinţi şi dragoni",de Ioana Bâldea Constantinescu, o confesiune emoţionantă şi jucăuşă despre copilărie prin ochii mamei, despre maternitate cu toate bucuriile şi spaimele ei, despre subtila geografie a iubirii, s-a clasat pe locul cinci în preferinţele cititorilor.

Alte volume căutate de cititori au fost: "Prăbuşirea imperiului", de John Scalzi (autorul seriei Războiul bătrânilor), din imprintul Armada; "Furtuna războiului", de Victoria Aveyard; „Shining”, de Stephen King, din imprintul Armada; "Melmoth", de Sarah Perry, în colecţia Babel; "Madam Picasso", de Anne Girard, din colecţia Damen Tango.

Cele mai căutate cărţi Nemi au fost: "Regina Maria şi Marea Unire", de Simona Antonescu, cu ilustraţii de Alexia Udrişte - din seria "Istoria povestită copiilor"; "Extraordinara călătorie a ariciului Ariston", de Iulian Tănase, ilustrată de Alexia Udrişte; "Sora cea mică", de Jessica Meserve, o poveste menită să îi încurajeze pe toţi copiii care se simt puşi în umbră de fraţii şi surorile lor mai mari; "Lama lama şi bunicii", de Ann Dewdney - o serie ecranizată de Netflix; "Leul-fluture", de Michael Morpurgo - o aventură care începe în savană şi o prietenie între un băieţel şi un leu care traversează orice obstacol.

Grupul editorial ART

Cele mai căutate titluri la editura Vlad şi Cartea cu Genius au fost: "Atlasul penelor. Totul despre păsări", de Tish Rabe, cu ilustraţii de Aristides Ruiz, traducere din limba engleză de Florin Bican; "Înăuntru-Afarei tale. Totul despre corpul uman", de Tish Rabe, ilustraţii de Aristides Ruiz, traducere din limba engleză de Florin Bican şi "Malala şi creionul magic", de Malala Yousafzai, cu ilustraţii de Kerascoët, traducere din limba engleză de Ioana Bâldea Constantinescu.

În colecţia Arthur retro, cele mai vândute cărţi au fost: "Căţeluşul şchiop", de Elena Farago, cu ilustraţii de Ethel Lucaci Băiaş; "Bertoldo şi Bertoldino", de Giulio Cesare Dalla Croce, repovestire de Adriana Lăzărescu, cu ilustraţii de Silviu Băiaş; "Povestea gâştelor", de George Coşbuc, cu ilustraţii de Vasile Olac.

Topul vânzărilor la editura Arthur cuprinde: "Şcoala pentru Bine şi Rău", de Soman Chainani, ilustraţii de Iacopo Bruno, traducere din engleză de Ioana Vîlcu, Colecţia Orange Fantasy, “"nimale fantastice #2: Crimele lui Grindelwald (Scenariul original)", de J.K. Rowling, ilustraţii de MinaLima, traducere din engleză de Tatiana Dragomir şi "Cum am supravieţuit clasei a VIII a", de Robert Ersten. Volum coordonat de Ioana Nicolaie.

Colecţia miniGRAFIC: "Dogman", de Dav Pilkey, traducere din limba engleză de Iulia Pomagă, "Carton", de Doug TenNapel, traducere din limba engleză de Ioana Bâldea Constantinescu şi "Teatrul Corpului Uman", de Maris Wicks, traducere din limba engleză de Ioana Tudor.

Editura YoungArt: "Miss Peregrine 4. Harta zilelor", de Ransom Riggs, traducere din limba engleză de Laura Ciobanu; "Secera", de Neil Shusterman, traducere din limba engleză de Dan Sociu; "În Brooklyn creşte un copac", de Betty Smith, traducere din limba engleză şi note de Alexandra Columban, colecţia Youngart Retro.

La editura Paladin, cele mai căutate cărţi ale ediţiei au fost: "Cuvinte despre lumină (#2). Poarta jurământului", de Brandon Sanderson, traducere din limba engleză de Ana-Veronica Mircea, Paladin Fantasy Masters; "Portalul îngerilor", de Richard Morgan, traducere din limba engleză de Petru Iamandi, Paladin Science Fiction; "Ultimii descendenţi, O serie Assassin’s Creed #1", de Matthew J. Kirby, traducere din limba engleză de Ana-Veronica Mircea, Paladin Young Books; "Giganţii adormiţi", de Sylvain Neuvel, traducere din limba engleză de Alexandra Fusoi, Paladin Science-fiction. Primul volum din seria Dosarele Thetis; "Roboţii IV. Roboţii din lumea zorilor", de Isaac Asimov, traducere din limba engleză şi note de Alexandra Fusoi, serie de autor Isaac Asimov.

"Sandman: Preludii şi nocturne", de Neil Gaiman, ilustraţii de Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones, traducere din limba engleză de Alex Văsieş, "Saga", de Brian Vaughan, ilustraţii de Fiona Staples, traducere din limba engleză de Beatrice Feleagă şi "Să înţelegem benzile desenate (Arta invizibilă)", de Scott McCloud, traducere din limba engleză de Mariana Buruiană şi Alex Moldovan, au fost preferatele cititorilor de la editura Grafic.

La categoria ficţiune a editurii ART, în top au intrat: "Bunica mi-a zis să-ţi spun că-i pare rău", de Fredrik Backman, traducere din limba suedeză de Andreea Caleman, colecţia musai, "Sistemul periodic", de Primo Levi, traducere din limba italiană de Vlad Russo, colecţia Cărţi Cult, "4 3 2 1", de Paul Auster, traducere din limba engleză de Iulia Gorzo, colecţia musai.

La categoria non-ficţiune a editurii ART: "Endurance. Incredibila călătorie a lui Shackleton", de Alfred Lansing, introducere de Nathaniel Philbrick, traducere din engleză şi note de Gabriel Tudor, colecţia Sapiens, "Viaţa secretă a marilor artişti", de Elizabeth Lunday, ilustraţii de Mario Zucca, traducere din limba engleză de Ioana Tudor, "Viaţa secretă a cadavrelor", de Mary Roach, traducere din limba engleză şi note de Gabriel Tudor, colecţia Sapiens.

Cărţile ecranizate, autorii de top şi biografiile celebre s-au aflat în topul preferinţelor cititorilor Litera la Bookfest 2019.

Top 5 Litera ficţiune & non ficţiune: "Casa bântuită", de Shirley Jackson, colecţia Buzz Books; “Patrick Melrose”, de Edward St Aubyn, imprintul Carte Pentru Toţi; "Swing Time", de Zadie Smith, Clasici Contemporani Litera; "Povestea mea", de Michelle Obama, “Maria, o Regină în război”, de Ion Bulei.

Top 5 Litera mică: "La cinci paşi de tine", de Rachel Lippincott cu Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis; "Sally Jones, Maimuţa criminalului", de Jakob Wegelius, "Charlie se transformă în cocoş", de Sam Copeland, "Prinţesă cu adevărat", de Connie Glynn, "Scrisori din far", de Emma Carroll.

Polirom

Top 5 autori români - Vintilă Mihăilescu - "În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului", Cristian Teodorescu - "Bucureşti, marea speranţă" şi Cristian Tudor Popescu - "Vremea Mînzului Sec", Mirel Bănică - "Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor", Aurora Liiceanu - "Tânăra cu părul alb. Misterul Nabokov" şi Valeriu Gherghel - "Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii înţelepţi căr ţile?", Dan Coman - "aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată" şi Tudor Ganea - "8".

Top 5 autori străini - Yuhal Noah Harari - "Sapiens. Scurtă istorie a omenirii", Haruki Murakami - "Uciderea Commandorului.Volumul II. Metafora se schimbă", Ian McEwan - "Maşinării ca mine", Tom Nichols - "Sfârşitul competenţei. Discreditarea experţilor şi campania împotriva cunoaşterii tradiţionale", Bernhard Schlink - "Olga şi Simone van der Vlugt, Albastru din miez de noapte".

Top 5 Polirom Junior - George Orwell, Odyr - "Ferma animalelor", roman grafic, Harper Lee, Fred Fordham - "...Să ucizi o pasăre cântătoare", roman grafic, Flavius Ardelean - "Bezna", Călin Torsan - "Vrăjitorul dinţos", câştigătorul concursului Polirom Junior, ediţia 2019, Frances Hardinge - "Umbrele de sub piele".

Cele mai vândute colecţii Top 10+, Biblioteca Polirom, Historia, Plural, Hexagon.

Curtea Veche Publishing

Cele mai vândute cărţi ale editurii au fost: "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", de Klaus Iohannis; ultimul volum din colecţia Regii şi Reginele Noastre, "Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale", de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei, cu ilustraţii de Yanna Zosmer; cea mai recentă carte a lui Brené Brown, "Îndrăzneşte să conduci", urmată de cele mai noi cărţi pentru copii din colecţia "Poveştile Cristinei" - "Ţup şi pădurea încremenită”, de Alex Donovici (cu ilustraţii de Stela Damaschin-Popa), respectiv "Întâmplări vindecatoare", de Cristina şi Alex Donovici (ilustrată de Cristiana Radu).

Alte bestsellere au fost: "Fericirea eu un ac de siguranţă", de Răzvan Exarhu, "Tată bogat, tată sărac", de Robert T. Kiyosaki, "Curajul de a fi vulnerabil", de Brené Brown, "Let’s Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să cureţe România", volum care este alcătuit după un concept editorial al jurnalistei Anca Vancu, şi "Expres", un volum de proză documentară de Mihnea Mihalache-Fiastru.

La standul editurii Cartea Copiilor din cadrul Bookfest 2019 au fost disponibile peste 100 de titluri. Printre cele mai vândute cărţi s-au numărat noutăţile: "Jurnalul din cutiile chibrituri", de Paul Fleischman, cu ilustraţii de Bagram Ibatoulline, "Chemarea mărilor", de Ali Mitgutsch şi "Plimbarea domnului Pleaşcă", de John Burningham.

Sub sloganul "Culture is Great", Marea Britanie a fost invitatul de onoare al ediţiei. La Bucureşti, au fost prezenţi 10 autori britanici. Salonului Internaţional de Carte Bookfest a avut loc în perioada 29 mai - 2 iunie la Romexpo.