Melania Trump a implinit 50 de ani - Cum l-a sedus fostul manechin pe Donald Trump

Melania Knavs s-a născut în urmă cu 50 de ani în Novo Mesto, sud-estul Sloveniei, pe atunci parte a Iugoslaviei, şi a crescut în Svenica. După o carieră în modă, ca topmodel şi creatoare de bijuterii, din ianuarie 2017 este prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Melania s-a născut într-o familie modestă - tatăl, vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.

A renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano, unde a lucrat câţiva ani în principal ca model pentru diverse reviste. În 1996, a ajuns la New York. A apărut într-o reclamă pentru Camel, panou amplasat în Times Square, şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated. Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, în vârstă de 52 de ani.

În 2001, Melania a pozat goală pentru coperta revistei GQ. Pictorialul a fost realizat în avionul lui Donald Trump, iar acesta pare să fi fost momentul hotărâtor în relația celor doi.