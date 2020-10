Melania Trump se plange ca este asimilata politicii sotului sau, intr-o inregistrare secreta a fostei sale consiliere

Fosta consiliera a Primei Doamne la Casa Alba, Stephanie Winston Wolkoff, a dezvaluit la CNN inregistrari secrete ale unor discutii cu Melania Trump, la o luna dupa ce a publicat cartea "Melania and me", datand din vara lui 2018, despre despartirea, dur criticata, a familiilor de imigranti, orchestrata in acel an de catre presedintele american sau din timpul pregatirilor sarbatorilor de la sfarsitul anului la Casa Alba.