Melanie C, fosta membra a grupului Spice Girls, va lansa al optulea album solo

Cântăreaţa engleză Melanie C, fostă membră a grupului Spice Girls, a anunţat că va lansa al optulea album solo în luna octombrie, potrivit news.ro.

Miercuri, ea a prezentat şi un nou single dance-pop, „In and Out of Love”, care va fi inclus pe albumul care va purta numele cântăreţei. Videoclipul a fost realizat de Alexandra Palace. Acesta urmează pieselor „Blame It On Me" şi „Who I Am”.

Despre single, ea a spus: „Cred că este exact ceea ce lumea are nevoie acum”.

Albumul „Melanie C” urmează să fie lansat pe 2 octombrie, în variantă CD, vinil şi online.