Meleșcanu a ordonat o ancheta despre Maior: Lucrurile trebuie puse la punct!

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat joi că se investighează activitatea ambasadorului României în SUA, George Maior, după ce acesta a contestat raportul comisiei parlamentare de control a activității SRI cu privire la relația din SRI și ANI.

Întrebat dacă urmează o investigație a centralei MAE după gestul lui Maior, la dispoziția ministrului, Meleșcanu a răspuns afirmativ.

„Da, bineinteles ca analizam aceasta situatie si potrivit prvederilor din legea corpului diplomatic o sa vedem si unde se poate ajunge, care e concluzia pe care o tragem.P ot fi diverse raspunderi, fie disciplinaare, civile sau de alt tip mai delicat”.

Meleșcanu a adăugat că MAE a transmis joi un comunicat de presa pe această tema pentru că „lucrurile trebuiau puse la punct”.

„Dificultatea e legata de faptul ca in scrisoarea deschisa adresata de Maior membrilor comisiei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru controlul asupra SRI domnia sa nu recunoaste raportul adoptat de comisie si se refera la faptul ca unii din membrii comisiei nu au semnat acest raport. Potrivit procedurilor parlamentare, in cadrul comisiei si in general in sistemele democratice exista o majoritatea si o minoritate care nu e de acord. Odata ce majoritate membrilor comisiei au aprobat raportul, acesta a devenit document oficiala al Parlamentului si in aceste conditii este obligatoriu de a respecta conform principiului separatiei puterilor in stat”, a spus ministrul de Externe.