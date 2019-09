Meleșcanu ataca in instanța excluderea din ALDE

Teodor Meleșcanu, ales președinte al Senatului, va contesta excluderea sa din ALDE. Acesta a făcut anunțul în urmă cu puțin timp, după ce liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că toți cei care fac parte din echipa PSD vor fi dați afară din partid. Valeriu Motoc The post Meleșcanu atacă în instanță excluderea din ALDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.