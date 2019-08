Meleșcanu tempereaza avantul lui Tariceanu cu alianța ALDE - Pro Romania: Lucrurile nu sunt atat de simple

Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu (ALDE), a declarat miercuri ca alianta Pro Romania - ALDE este o „intentie” a lui Calin Popescu Tariceanu care va trebui discutata in partid si a apreciat ca lucrurile nu sunt „asa simple”.

„Este vorba despre o intentie a dlui presedinte Tariceanu de a avea o colaborare mult mai stransa cu Pro Romania. Vom analiza in detaliu in ce ar consta alianta. E o miscare care ar putea sa ne ajute in stabilizarea situatiei politice din Romania. Va trebuie sa vedem foarte practic in ce consta. Va trebui discutat in ALDE. Lucrurile nu sunt atat de simple. ALDE e intr-o majoritate cu PSD, iar Pro Romania este in pozitia de minoritate. Deocamndata nu este afectata in niciun fel coalitia. Daca se fac grupuri comune Pro Romania - ALDE, e problema cum ne pozitionam, nu putem sa fim cu un picior in coalitie si cu un picior in opozitie, lucrurile nu se pot face si trebuie transate”, a spus Melescanu la Digi24.

„Din punctul meu de vedere trebuie să evaluăm serios care sunt consecințele unei asemenea decizii, având în vedere intenția comunicată astăzi. Din punctul meu de vedere lucrurile se pot tranșa doar în cazul în care există un sistem de colaborare care funcționează și dacă avem posibilitatea să avem puncte de vedere comune. Unul dintre ele este rectificarea bugetară, de exemplu. Pe anumite teme, relația cu PSD nu funcșionează”, a adaugat Melescanu.

El a anunțat că membrii ALDE vor avea o discuție joi în legătură cu acest subiect.

„Sigur că noi vom analiza în detaliu în ce constă această colaborare. Mâine vom avea o întâlnire neoficială pe această temă să vedem cum ne mișcăm în continuare și care sunt principalele linii de acțiune comune pe care le putem vedea. Din punctul meu de vedere, cred că este într-adevăr o mișcare care ar putea să ne ajute în stabilizarea situației politice din România, însă e sigur la nivel de intenție. Va trebui să vedem practic în ce constă această alianță”, a mai spus Meleșcanu.

