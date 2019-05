Melescanu: Am discutat cu premierul Dancila, nu se pune problema demisiei

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, miercuri seara, că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis privind demiterea sa în legătură cu problemele înregistrate în secţiile de votare de străinătate, însă concluzia a fost că nu se pune problema unei demisii. "Nici la nivelul conducerii partidului din care fac parte, ALDE, nici la nivelul Guvernului, am discutat personal cu doamna Dăncilă, nu se pune o asemenea problemă, nimeni nu mi-a cerut demisia", a subliniat ministrul Meleşcanu, într-o intervenţie la postul tv Antena 3. Totodată, ministrul de Externe a afirmat că numărul secţiilor de votare deschise pentru diaspora la acest scrutin reprezintă "un record mondial". "S-a făcut tot ce s-a putut omeneşte - am făcut pentru prima oară 441 de secţii electorale, record mondial, cu 215 mai multe decât cele de la ultimele alegeri europene. De asemenea, cu cel puţin 63 mai mult decât la alegerile parlamentare sau la alte alegeri", a subliniat Teodor Meleşcanu. El a reiterat că referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis a îngreunat de fapt procesul de desfăşurare a votului, pentru că a crescut foarte mult timpul necesar unui alegător din străinătate de a vota, prin apariţia în plus a procedurii înscrierii pe listele suplimentare a votanţilor la referendum. "Pe data de 24 mai, am aprobat un ordin de ministru privind secţiile de votare în străinătate şi, cu două săptămâni înainte de alegeri, domnul preşedinte a decis să facă un referendum, ceea ce a făcut ca în realitate alegerile în străinătate să nu fie doar pentru europarlamentare, pentru care în aproximativ două minute orice cetăţean putea vota - pur şi simplu s-a multiplicat până la 6-7 minute pentru că erau două liste speciale de redactat de cei de acolo", a argumentat Meleşcanu. De asemenea, ministrul Meleşcanu a subliniat că, potrivit legii, cu 30 de zile înainte de ziua votului, trebuie afişată de către MAE lista tuturor centrelor de votare din străinătate. Ministrul Afacerilor Externe a arătat că votul prin corespondenţă nu s-a dovedit o variantă funcţională, în condiţiile în care numai 18.000 de români din străinătate s-au înscris la misiunile diplomatice româneşti, pasul preliminar pentru a li se trimite prin poştă plicul cu buletinul de vot. Totodată, el a subliniat că această procedură a înscrierii în registrele de la misiunile diplomatice româneşti ar fi obligatorie şi în cazul în care s-ar recurge la varianta instituţionalizării votului electronic. Teodor Meleşcanu a concluzionat că soluţia pe care o va propune, alături de ALDE, în perspectiva alegerilor prezidenţiale, este să fie modificată legea pentru ca votarea în străinătate să dureze o săptămână, anterior zilei în care se votează în ţară, variantă pe care a expus-o şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, în cursul zilei de miercuri. Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demiterea imediată a miniştrilor de Externe şi de Interne, Teodor Meleşcanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul în care au fost organizate alegerile. "După atâtea probleme este evident că trebuie să existe şi urmări politice. Cei care nu au organizat corespunzător sau chiar au organizat intenţionat prost aceste alegeri trebuie să plătească cu funcţia. Vorbesc de urmarea politică. Că ulterior se găsesc şi alte probleme este o chestiune pe care o vom discuta după ce există prima analiză. Fiindcă nu au ştiut să îşi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediată a ministrului de Externe şi a doamnei ministru de Interne, imediat însemnând imediat", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. AGERPRES / (A - autor: Marius Frăţilă, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)