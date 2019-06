Melescanu: Principala problema a fost ca, in loc de un scrutin, am avut doua

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat luni că principala problemă legată de modul de desfăşurare a alegerilor din 26 mai la secţiile din diaspora a fost că, în loc de un singur scrutin, au fost două, existând de fapt trei buletine de vot, ceea ce "a grevat foarte mult timpul de vot". "Principala problemă a fost că, în loc de un scrutin referitor la alegerile parlamentare, am avut două scrutinuri. În afară de un buletin de vot, am avut trei buletine de vot. Lucrul acesta, în mod firesc, a grevat foarte mult timpul de vot pentru fiecare cetăţean", a afirmat Meleşcanu la o conferinţă de presă. El a precizat că pe 8 februarie a transmis o circulară la toate misiunile diplomatice prin care le-a cerut să facă propuneri cu toate secţiile de votare existente, dacă doresc să le menţină sau dacă este nevoie de secţii suplimentare. "Şi, ca urmare, am solicitat şi tuturor ambasadelor ca propunerile pe care le fac să ţină seama de numărul de români în comunitatea românească şi să fie în consultare cu ei în ceea ce priveşte alegerea secţiilor de votare şi să obţină de la autorităţile locale deschiderea de noi secţii de votare în diverse locaţii. În anul acesta la alegerile europarlamentare MAE a organizat un număr de 441 de secţii de votare. (...) Practic, faţă de alegerile parlamentare din 2016, 2014, 209 şi din 2009 au fost organizate 190 secţii, iar la actualele alegeri am organizat 441 de secţii, deci un număr dublu. Cele mai multe secţii de votare au fost în Italia - 76, Spania - 50, Republica Moldova - 36, SUA - 31 de secţii Marea Britanie - 29 de secţii, Germania - 25, Franţa - 17 Austria - 9, Belgia 8. Cele mai multe consulate s-au organizat în locaţii noi", a explicat ministrul. El a susţinut că desfăşurarea alegerilor în cele peste 400 de secţii de votare a avut loc în conformitate cu dispoziţiile legale, dar la mai multe secţii au avut însă loc incidente, între ţările cu cele mai mari probleme fiind Marea Britanie, Spania, Italia, Franţa, Belgia, Germania, Olanda, Irlanda, Finlanda, Danemarca, Austria, Cipru, unde există comunităţi foarte mari de români. Meleşcanu a adăugat că în ziua alegerilor, începând cu ora 16,00, a solicitat prelungirea procesului de vot şi după ora 21,00, dar răspunsul primit de la Biroul pentru secţiile de votare din străinătate a fost acela că toate alegerile se desfăşoară în acelaşi interval de timp - 7,00 - 21,00. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)