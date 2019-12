Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey s-a clasat pe primul loc in topurile americane dupa 25 de ani

Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei Mariah Carey s-a clasat în fruntea topurilor americane pentru prima dată în 25 de ani, scrie news.ro.

Piesa a ocupat locul întâi atât în clasamentul revistei Rolling Stone, cât şi în Billboard Hot 100 de săptămâna aceasta, scrie Variety.

Lansat în 1994, cântecul nu a fost eligibil pentru topul Billboard Hot 100 pentru că nu a fost disponibil ca single fizic. După ce a întrunit condiţiile, ani mai târziu, a ajuns cel mai sus în top pe locul al treilea, în 2018.

„All I Want For Christmas Is You” se află pe primul loc în topul Amazon Music începând cu 25 noiembrie.

În prezent, single-ul se apropie de pragul de 1 miliard de accesări online.

„Am reuşit”, a scris pe Twitter artista premiată de cinci ori cu Grammy.

Iniţial, el a fost inclus pe albumul „Merry Christmas”, lansat de artistă pe 1 noiembrie 1994. Single-ul a fost certificat de RIAA (Recording Industry Association of America) de şase ori cu platină.

Reuşita de acum reprezintă a 19-a prezenţă a ei pe primul loc în Billboard Hot 100, astfel că Mariah Carey este cântăreaţa cu cele mai multe clasări în fruntea listei şi al doilea artist, la nivel general, la egalitate cu Elvis Presley şi la mică diferenţă de The Beatles, trupa cu 20 de single-uri pe prima poziţie.