Membri de onoare ai LMP Povestile impresionante ale militarilor care au primit titlul Cetatean de Onoare al Judetului Constanta

Poveștile impresionante ale celor șase militari

Șase militari români, membri de onoare ai Ligii Militarilor Profesioniști, care au participat la misiuni în teatrele de operaţiuni, au primit din partea Consiliului Județean Constanța titlul Cetăţean de Onoare al Județului Constanța! Evenimentul a avut loc în cadrul ultimei şedințe a Consiliului Județean Constanța în formulă actuală, ca răspuns al demersurilor inițiate de Liga Militarilor Profesioniști.Cei șase sunt: plutonier adjutant principal (rz) (rz)- rănit în TO Afganistan, membru al Lotului Invictus România, plutonier adjutant principal (rz)- rănit în baza Kandahar, membru al Lotului Invictus România, caporal cl. II- decorat de către preşedintele României cu medalia „Bărbăție şi credință“, clasa a II-a, cu însemn pentru militari de război şi medalia NATO-OTAN, cu multiple misiuni la activ în Afganistan, Georgia, Germania, caporal cl. II- rănit în TO Afganistan, component al lotului lărgit al Invictus România, caporal. cl. II- rănit în TO Afganistan, cu multiple distincții militare, fruntaș- rănit în TO Afganistan, component al lotului lărgit al Invictus România.Toți cei șase au fost prezenți la decernarea titlurilor, însoțiți de o delegație din partea Ligii Militarilor Profesioniști.Plutonier adjutant principal (rz) (rz)(cetățean de onoare al municipiului Constanța din octombrie 2016), a făcut parte din Echipa Operaţională de Consiliere şi Legătură (OMLT) nr. 1, tip batalion, dislocată în provincia Zabul din Afganistan.El a fost rănit pe 7 aprilie 2010. Echipa mixtă româno-afgană în care se afla a fost atacată de insurgenţi cu foc de infanterie în timp ce executa o misiune de patrulare la 40 km N-V de Qalat, în provincia Zabul.În urma incidentului, plutonierul a fost rănit la piciorul drept. El a fost evacuat de urgenţă cu un elicopter la Spitalul din baza Lagman, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, ulterior fiind transportat la Spitalul bazei americane Landstuhl din Ramstein, Germania.