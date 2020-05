Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania susțin lupta imporiva noului coronavirus

Membrii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) au continuat proiectele iniţiate în această perioadă pentru a susţine lupta contra noului coronavirus, acţiunile fiind menite să vină în sprijinul autorităţilor, cadrelor medicale din prima linie, al producătorilor români şi altor categorii vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al AMRCR, remis vineri AGERPRES , retailerul Penny, în calitate de partener al Băncii pentru Alimente, a continuat eforturile de susţinere a persoanelor aflate în dificultate prin distribuţia de produse alimentare şi de igienă pentru mai mult de 200 de familii din Bucureşti, Ploieşti, Buzău, urmând ca alte 150 de familii din Arad, Oradea, Timişoara şi Lugoj să beneficieze de acestea.Totodată, produse în valoare de peste 50.000 de euro, sunt puse la dispoziţia reţelei Băncii pentru Alimente pentru a distribui cele necesare traiului zilnic persoanelor cu dizabilităţi şi din medii defavorizate."În calitate de partener al Băncii pentru Alimente, care funcţionează după principiile Federaţiei Europene a Băncilor pentru Alimente, Penny contribuie la susţinerea persoanelor din comunităţile dezavantajate aflate în dificultate în această perioadă. Astfel, produsele ajung la familiile care se află în grija asociaţiilor 'Ridică-te şi umblă!', Down Plus Bucureşti Asociaţia şi Asociaţia Distroficilor Muscular din România, membre ale Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, dar şi a altor organizaţii care ajută persoanele cu dizabilităţi: Motivation, Alternativa 2003, NANE, Organizaţia Suedeză, CONIL, Joubile etc.", menţionează asociaţia în comunicat.De asemenea, Kufland România finanţează producţia unui robot de dezinfecţie cu ajutorul radiaţiei UV-C realizat de laboratorul de cercetare şi dezvoltare Modulab din Bucureşti, care va fi donat Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Din punct de vedere tehnic, robotul MUV este un sterilizator mobil care omoară bacterii şi virusuri printr-o tehnologie folosită deja pe plan mondial - iradierea germicidă prin ultraviolet."Radiaţia UV-C este cea mai eficientă metodă de neutralizare diferitelor tipuri de microorganisme patogene, fiind eficientă şi împotriva virusului COVID-19. Robotul MUV Smart creat de Modulab are o putere mare de sterilizare, nu expune operatorii umani şi poate naviga spaţii complexe evitând coliziunile, poate detecta prezenţa oamenilor pentru a-şi dezactiva lămpile şi poate fi supravegheat şi controlat de la distanţă, cu ajutorul unei aplicaţii Android", susţin reprezentanţii AMRCR în comunicatul transmis AGERPRES .Un alt retailer, Auchan, cu sprijinul autorităţilor locale din Cluj şi a mediului de afaceri, a finalizat săptămâna aceasta amenajarea Unităţii de Suport Medical Cluj Sala Polivalentă. Pentru Auchan, aceasta este cea de-a doua unitate de suport medical predată autorităţilor locale, după ce, la finalul lunii aprilie, împreună cu Leroy Merlin, a iniţiat organizarea unui centru similar şi în Capitală. În cele două săptămâni de la iniţierea proiectului de la Cluj, peste 40 de companii şi ONG-uri au răspuns apelului de implicare şi au oferit produse, servicii, forţă de muncă sau sprijin material pentru a echipa centrul de spitalizare în cel mai scurt timp. Datorită eforturilor acestora, spaţiul acomodează în prezent 358 de paturi, zone de luat masa pentru cadre medicale şi zonă de tratament.De asemenea, personalul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa, unul dintre judeţele cele mai afectate de pandemie, a avut parte pe toată durata lunii aprilie de un prânz cald, zilnic, la spital, cu ajutorul ONG-ul Dăruieşte Aripi, voluntarii din echipa hipermarketului CORA Brătianu din Constanţa, şi compania Black Cab.Potrivit asociaţiei patronale, Mega Image împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, cu sprijinul militarilor din Batalionul 1 CIMIC Bucureşti, a oferit peste 500 de pachete cu alimente de strictă necesitate pentru veteranii de război şi văduvele acestora din Bucureşti, Iaşi, Dolj şi Mehedinţi iar între 5.000 şi 10.000 de pacienţi şi personal medical infectaţi cu noul coronavirus vor putea beneficia în următoarele luni de donaţiile în produse de peste 800.000 de lei făcute în întreaga ţară.În parteneriat cu Asociaţia Help Autism şi DGASPC Sector 3, Ikea a mobilat şi cinci apartamente din Capitală care vor funcţiona ca reşedinţe temporare pentru 11 medici din linia întâi care tratează pacienţi diagnosticaţi cu noul tip de coronavirus. Împreună cu asociaţiile Zi de Bine, MagicCamp şi Unu şi Unu, donaţii în mobilier şi accesorii, atât pentru personalul medical, dar mai ales pentru pacienţi, au fost făcute spitalelor din Suceava, Braşov şi Maternităţii Târgovişte. Alte iniţiative de sprijin din partea Ikea sunt în derulare.Nu în ultimul rând, Carrefour România a donat 20.000 de măşti de protecţie pentru personalul medical din linia întâi, echipamentul de strictă necesitate fiind predat echipelor din Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta şi celor de la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Retailerul s-a alăturat unui demers colectiv de susţinere, proiectul #dinGRIJA, în cadrul căruia, pe parcursul unei luni, cadrele medicale din Spitalul Colentina Bucureşti - medici, asistenţi şi personal de suport au primit zilnic meniuri calde.Potrivit AMRCR, Brico Depout România a fost susţinătorul principal al festivalului online de muzică, SolidarLocal, din data de 1 mai 2020, o iniţiativă menită să sprijine lupta cadrelor medicale împotriva pandemiei CoVid-19. Peste 40 de artişti şi trupe au concertat timp de 12 ore, iar în final, organizatorii au strâns 74.000 de lei care merg către Asociaţia Dăruieşte Viaţă, pentru a ajuta sistemul medical din România. Organizatorii oferă posibilitatea de a urmări concertele în continuare, pe aceeaşi platformă, www.solidarlocal.ro, tot în baza unui bilet. Banii strânşi din vânzarea de bilete vor fi donaţi în continuare către Asociaţia Dăruieşte Viaţă.Totodată, Selgros Cash&Carry continuă să sprijine eroii din prima linie de luptă împotriva SARS-CoV-2 cu peste 25.000 de porţii de mâncare.