Membrii delegatiei Comisiei de la Venetia se intalnesc astazi cu Iohannis si Toader

O delegatie a Comisiei de la Venetia se afla in Romania, dupa sesizarea PNL privind modificarea legilor justitiei prin ordonante de urgenta, si va fi primita, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Seful statului a anuntat ca va discuta, printre altele, despre codurile penale, aflate in procedura de modificare in Parlament.