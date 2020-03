Membrii trupei Lovin’ Spoonful, prima data pe scena dupa 20 de ani - VIDEO

Membrii trupei Lovin’ Spoonful s-au întâlnit după 20 de ani la un eveniment caritabil, unde John Sebastian, Joe Butler şi Steve Boone au cântat „Summer in the City” şi „Do You Believe in Magic?”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Reuniunea de sâmbătă a reprezentat prima apariţie împreună pe scenă de la includerea trupei în Rock and Roll Hall of Fame, în 2000, potrivit revistei Rolling Stone. La evenimentul din weekend dedicat grupului celebru în anii 1960, Sebastian a cântat şi single-ul „Welcome Back”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Micky Dolenz, Carnie Wilson, Dave Alvin, Iain Matthews, Susan Cowsill şi alţii au cântat versiuni ale unor piese Lovin’ Spoonful la evenimentul organizat de Wild Honey Orchestra în beneficiul persoanelor care suferă de autism. Înaintea recitalului, John Sebastian a reiterat că acesta nu va reprezenta o reală reunire a Lovin’ Spoonful, având în vedere că Zal Yanovsky, membru fondator al trupei, a murit în 2002. „Sunt încântat să fim onoraţi luna aceasta de Wild Honey Orchestra (...) şi vreau să clarific. Reunirile Spoonful fără Zalman (Zal) Yanovsky sunt mai mult un fel de întâlniri. Va fi frumos, dar o reuniune ar fi un termen impropriu”, a transmis el într-un comunicat, înainte de gală. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.