Membru Cosa Nostra, arestat la Buzau

Operatiune ampla a politistilor romani in colaborare cu carabinierii la Buzau. Un membru al temutei organizatii Cosa Nostra a fost arestat in comuna Smeeni. Doi tineri au ajuns in arest dupa ce au folosit fara drept cardul unei iesence Astazi dimineata, in com Smeeni, jud Buzau, in baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul din Palermo, ofiteri de politie ai Serviciului de Informatii Criminale din IPJ Buzau l-au arestat pe cetateanul roman IACOB Stelica, acuzat de asociere de tip mafiot, tentativa de santaj si distrugere prin incendiere. Conform datelor comunicate de Comandamentul Provincial al Carabinierilor din Trapani (Sicilia), cetateanul roman este membru al familiei mafiote Cosa Nost ...