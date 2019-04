Membru CSM, la judecata colegilor: Judecatorul Mateescu poate afla maine daca a incalcat Codul Deontologic

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii va lua în discuţie, în şedinţa de miercuri, 10 aprilie, un raport al Inspecţiei Judiciare având ca obiect posibila încălcare a normelor Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor. Potrivit unor surse din cadrul CSM, vizat de raportul IJ este judecătorul Bogdan Mateescu, reprezentant al judecătoriilor în CSM.

Judecătorul Mateescu anunţa, în octombrie 2018, că este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituţională, Petre Lăzăroiu, ca urmare a unei postări de pe Facebook. Între timp, Inspecţia Judiciară a stabilit că Mateescu nu a comis o abatere disciplinară. În schimb, raportul indică o posibilă încălcare a Codului deontologic al magistraţilor.

Hotărărea Secţiei pentru judecători va putea fi atacată cu contestaţie la Plenul CSM, ăn termen de 5 zile de la comunicare, iar hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM, în cazul în care se constată în mod definitiv încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic, hotărărea Secţiei pentru judecători se depune la dosarul profesional al magistratului.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, judecătorul Bogdan Mateescu nu a dorit să comenteze propria situaţie.

Postarea lui Bogdan Mateescu, în urma căreia judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a sesizat Inspecţia Judiciară:

Tudorel Toader: "Nu există decizie CCR care să nu fie respectată de orice persoană sau autoritate."

Insa eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricarei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru ca vreau sa inteleg si marturisesc ca sunt intr-un mic blocaj.

Am in vedere, asa cum am spus, situatia d-lui judecator constitutional care sta in functie de 10 ani, desi CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo doua luni ca e neconstitutional mecanismul prin care se tinde la depasirea termenului constitutional de 9 ani.

Asadar dansul este in functie si azi. Situatia juridica e neatinsa in pofida deciziei CCR general obligatorii.

Dar CCR a mai zis prin deja faimoasa decizie 45/2018, acum vreo 3-4 luni, ca e neconstitutional ca un judecator sa fie ministru sau secretar de stat (si chiar sunt de acord).

Ei bine, ea a zis, general obligatoriu -cum altfel, dar chiar la ministerul justitiei este si azi in functia de secretar de stat o colega judecator de la Curtea de apel Craiova. Situatia juridica persista si aici, in pofida deciziei CCR general obligatorii.

As fi vrut sa il intreb pe seful direct al colegei judecator secretar de stat, pe dl ministru prof. univ. dr. si membru al Comisiei de la Venetia Tudorel Toader, pe care l-am auzit si azi ca tine enorm la deciziile CCR, si dansul fost judecator constitutional vreo 10 ani din mandatul de 9, ce parere are, de ce nu aplica decizia general obligatorie de vreo 3 luni, dar nu prea am avut ocazia, nu prea comunicam.

Sincer, eu chiar vreau sa inteleg, insa uneori imi pare ca nici constitutionalul nu mai e ce am invatat eu prin facultate iar Constitutia nu s-a schimbat.

Asadar ce e general obligatoriu, de cand si pentru cine?

