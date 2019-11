Membru in Consiliul de Administratie al SRTv, trimis in judecata in dosarul Realitatea Media - prejudiciu de 2,6 milioane de euro

Catalin Blebea, membru titular in Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), numit in martie 2018 de Guvernul Dancila, a fost trimis in judecata pentru un prejudiciu de peste 2,6 milioane de euro in dosarul Realitatea Media de la DIICOT, a transmis intr-un comunicat deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL.