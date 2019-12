Memoriul disperat al comandantului Tanase Adrian: Sunt un om nevinovat care sta fara nicio justificare in arest la domiciliu in Italia“

Memoriul disperat al comandantului Tănase Adrian a fost transmis astazi către autoritatile din RomÂnia.Redam mai jos memoriul trimis de el astazi catre autoritatile din Romania.Comandantul a povestit lucruri de un impact emotional extraordinar.CATRE-PRESEDINTELE ALES AL ROMANIEI-PRIMUL MINISTRU AL ROMANIEI-MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEUN CAZ HALUCINANT - AM FOST ACUZAT IN ITALIA FARA NICI O VINA INAFARA FAPTULUI CA AM FOST PREZENT PE O NAVA SI LUAT PRACTIC PRIZONIER, IAR DUPA ACEEA, NAVA SUB COMANDA RESTULUI DE NAVIGATORI A FOST DESCOPERITA DE CATRE AUTORITATILE DIN ITALIA.CA A PRELUAT DROGURI LA BORDMa numesc Tanase Adrian Florin nascut la data de 09 aprile 1955 in Bucuresti si domiciliat în Constanța.Sunt Comandant de nava pensionati in anul 2014Ca urmare a pensiei mici dupa o perioada de munca neantrerupta de 40 ani, am activat si dupa acea data in functia sus amintit a astfel ca:Pe data de 19 mai 2018 am parasit Romania in directia La Valletta Malta ca urmare a unei instiintari telefonice primit a de la doamna Josette Zamit sora lui Pol Attard patroni si antreprenori ai unei companii care se ocupa cu comertul maritim international,companie la care am mai lucrat pana in 2016, la firma lor pe nume Patron Group, pe nava Sea Patron.Acestia m-au solicitat pentru un voiaj pe o nava a lor, urmand sa semnez contractual de munca la destinatie.La sosire, am fost insotit de doamna Zamit (patroana a firmei Patron Group alaturi de fratele sau Pol Attard, la care mai lucrasem in 2016) pe o nava de dimensiune mici de 42 metri lungime cu numele Sea View, numar IM0 6710358, sub pavilion Kingston. Ajuns la bord spre seara si am fost condus la cabina comamdantului de marinarul olandez Groeneweg This.M-am odihnit si a doua zi, duminica 20 mai 2018 am controlat actele navei si aparatele de navigatie care erau in regula, mai putin statia radio care era defecta.Nava era veche costruita prin 1967 trasformata dintr-o nava de pescuit intr-o nava de tip off shore cu foarte multe cabine destinata transportuiui de personal pentru platforme marine, nava neavand neavand magazii de marfa.Luni 21 mai 2018 s-au efectuat aprovizionari de material si provizii precum schimbarea numelui navei in M/Y Quest - facute de Pol Attard cu ajutorul secundului navei Bonello David care era unchiul lui Pol Attard amandoi de nationalitate malteza.Marti 22 mai 2018 s-a anuntat plecarea navei intr-un voiaj in Tunisia probabil urmand sa intre in serviciul pentru care era construita nava, de transport persoane de la platformele din zona catre uscat si invers.In baza documentului Port Clearance(pe care il anexez la prezenta) eliberat de Capitania Portului si inmanat mie de catre Pol Attard. Acesta a adus la plecare si o statie de comunicati mobile prin satelit pe care i-a inmanat-o secundului navei Bonello David pentru ca statia radio nu functiona. Am parasit portul La Valletta in jurul orei 18.30 cu pilot la bord cu destinatia Tunisia nava corespunzand din toate punctele de vedere cerintelor.A doua zi dimineata spre surprinderea mea am fost trezit din somn mult mai devreme decat ar fi fost normal, in jurul orei 4, sa vin urgent pe comanda de navigatier. Ajungand pe puntea de navigatie am fost intampinat de marinarii Groeneweg This-Olanda, Mohamed Elbosati-Egipt, Ahmed Mohamed,-Egipt si secundul maltez Bonello David care pe un ton amenintator mi-a comunicat ca din acel moment nu mai sunt comandantul navei si ca va trebui sa ma supun neconditionat ordinelor ce le voi primi de la acesta spunandu-mi ca jurnalul de bord nu va mai fi completat.Aparatul de comunicatii prin satelit a ajuns in mainile marinarului Groeneweg This sub a carui control am fost tot timpul , eu fiind supravegheat in comanda de navigatie pe parcursul voiajului cu concursul celorlalti plus un Italian care nu a fost atunci de fata pe nume Cantaro Salvatore. Mi s-a spus ca daca tin la viata mea sa urmez intocmai ce mi se comunica. A inceput sa imi fie frica pentru viata mea, mai ales ca nu aveam la indemana nici un mijloc de comunicare.In continuare sub o supraveghiera stricta a celor de mai sus am fost fortat sa execut ordinelr lor contrar vointei mele sub amenintari de tot felul si cuvinte injositoare.Asa am devenit prizonierul acestuia echipaj care a schimbat drumul navei dinspre Tunisia catre zona de frontiera dintre Algeria si Maroc, cam in dreptul orasului Gazaouet unde ajunsi pe data de 27 mai 2018 in largul marii s-au incarcat de la doua barci acostate de-a lungul navei niste pachete pe care eu le banuiam a fi ceva ilegal. Ulterior s-a dovedit a fi 10 tone de droguri de tip hasis.In largul marii nu aveam nici un mijloc de comunicatii cu coasta sau cu oricine altcineva, telefonul mobil fiind impracticabil din lipsa semnalului iar declansarea alarmei SOS era imposibil de efectuat pentru ca am fost amenintat ca ma omoara daca fac ceva necugetat, eu fiind in permanenta supravegheat. Nu stiu incotro trebuia sa ajunga ajunga nava dupa ce au incarcat acele pachete dar pe sistemul AIS (Automatic Identification System) secundul a introdus destinatia Alexandria. Ulterior, uitandu-ma pe harta de navigatie, am vazut un semn si un marcaj in dreptul Libiei, in largul portului Tobruk, si am banuind ca acolo trebuia sa ajunga nava.Pe drumul de intoarcere, pe data de 29 mai 2018 am fost interceptati de o nava militara italiana, care ne-a cerut despre datele nava prin canalul VHFsi pentru ca eram supravegheat si nu vedeam nava sa stiu la ce distanta este, nu am putut sa comunic ce mi s-a intamplat de frica ca voi fi aruncat peste bord.Doar atat am putut sa fac, la intrebarea : care era portul de plecare al navei, eu am raspuns eronat ca portul de plecare era Gibraltar, ceea ce era imposibil sa fie in pozitia si directia pe care o avea nava , fapt ce a trezit suspiciunea celor de pe nava militara si a ajutat la decizia de a inspecta nava si astfel la desconspirarea traficantilor. Am avut mari probleme cu Bonello David si am reusit cu greu sa justific minciuna in orele si zilele care au urmat pana cand nava militara ne-a abordat, fiindu-mi frica ca acestia imi puteau lua viata.Pe data de 31 mai 2018 ajungand aproape de insula italiana Pantelleria secundul navei care ordonase practic celorlalti sa ma tina prizonier sis a fiu supravegheat tot timpul a dat ordin sa ii dau telefonul mobil de teama ca in aceasta zona precum si in apropierea Sicilia pe unde urma sa trecem se putea prinde semnal la telefonul celular si as fi putut anunta politia.Telefonul meu a fost sechestrat si am trait o teama cumplita ca putea fi controlat si gasite fotografiile pe care le-am facut in ascuns atunci cand s-au incarcat pachetele suspecte de la cele doua barci.Datorita minciunii pe care am spus-o, nava a devenit suspecta si in felul acesta a fost oprita in largul marii de catre o nava militara italiana Guardia di Finanza Palermo, la 170 mile distanta de portul Catania Sicili, ocazie care in urma controlului efectuat s-au gasit acele pachete susupecte si am aflat si eu ca era vorba de droguri.Nava a fost dusa in portul Catania si intregul echipaj arestat.De atunci si pana in prezent nu am fost anchetat in mod serios cu toate ca am insistat si am facut in scris nenumarate cererei la magistratura si procuratura.Am fost incarcerat in inchisoare la Piazza Lanza din Catania Sicilia unde am fost inchis 7 luni pana pe data de 23 Decembrie 2018 cand am fost transferat la inchisoarea Luigi Bodenza orasul Enna din SiciliaMi s-a Interzis sa vorbesc cu oricine altcineva, dar in penitenciar am fost agresat psihic si fizic de catre gardieni in mai multe randuri, in 9 aprilie 2019, 11 iunie 2019 si 25 iunie 2019.Eu am facut nenumarate cereri catre procurorul de caz sa ma investigheze si sa ii spun ceea ce stiu, dar nu am fost niciodata chemat la procuratura pentru a spune si ceea ce eu am de spus.In penitenciar am fost supus la agresiuni psihice si fizice pana pe data de 23 iulie 2019 cand familia mea a reusit sa obtina aprobarea justitiei sa continui arestul la un domiciliu din Catania, via D'Amico no 72 la care ma aflu si in present, unde am inchiriat o camera pe cheltuiala proprie.Nu s-a tinut cont de etatea mea si nici de starea mea precaria de sanatate astfel ca, dupa iesirea din carcera datorita durerilor abdiminale cauzate de tot felul de agresiuni ce mi-au fost administrate, pe data de 04 August am ajuns de urgenta cu ambulanta la Spitalul Garibaldi din Catania unde s-a hotarat ca este necesar sa mi se faca o interventi chirurgicala de iernie onbilicala avansata ca urmare a unei operatii precedente de ulcer perforat si peritonita.S-a hotarat atunci si Inca pana la aceasta data nu am fost chemat pentru interventie cu toate ca am facut toate controalele premergatiare si am dureri mari in continuare cu un pericol crescut de a face ocluzie intestinalaUrmatorul proces va avea loc curand pe 29 octombrie 2019 dar din cate sunt informat de avocatul meu pe nume Marco Tringali Tel 0039 3389471063 se va amana din motive de non conformitàte juridica la o data necunoscuta.S-au efectuat o serie intreaga de audiente judiciare la tribunalul din Catania unde ar trebui sa se tina procesul,(toate amanate aceasta este al zecilea la numar) din fel si fel de motive.Sunt extenuat fizic si moral. Va rog ajutati-ma si va rog facesti ceva in numele adevaruluiNU SUNT VINOVAT CU ABSOLUT NIMIC SI SM FOST TOT TIMPUL VICTIMA CELORLALTI MEMBRI DIN ECHIPAJ.Va rog cu tot respectul sa ma ajutati pentru ca sunt un om disperat si nevinovat care sta fara nicio justificare in arest la domiciliu in Italia fara sa se inceapa un proces in instanta ( au fost numai amanari). Sunt batran si bolnav si fara un ajutor din partea statului roman voi fi o victima sigura.Tanase Adrian FlorinNumarul de dosar este urmatorul:Proc. n. 6854/2018.RGNRProc. n. 5921/2018 R.G.xGIPSursa foto-text: Sindicatul Liber al Navigatorilor