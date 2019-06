„Men in Black: International” a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

men in black international google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Men in Black: International”, cu Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson si Emma Thompson in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de peste 28 de milioane de dolari. Regizat de F. Gary Gray, noul film al francizei ii are in prim plan pe Thompson si Hemsworth, care fac echipa pentru a proteja Pamantul de o serie de atacuri ale extraterestrilor. Peter Dinklage le cere fanilor Game of Thrones sa nu mai cumpere caini husky Filmul a generat incasari de 28,5 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, iar la nivel international, de 73,7 milioane de dolari. Dupa ce in urma cu o saptamana a debutat pe primul loc in top, ani ...