MEN: Noul an scolar incepe pe 9 septembrie

Cursurile noului an şcolar 2019 - 2020 vor începe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz. "În urma solicitării prim-ministrului Viorica Dăncilă, adresată ministrului Educaţiei Naţionale, de a stabili data începerii noului an şcolar prin consultarea tuturor părţilor implicate, ministrul interimar al Educaţiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul şcolar 2019 - 2020 să fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luată ca urmare a discuţiilor purtate între reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi partenerii săi de dialog social", se arată într-un comunicat al MEN, transmis AGERPRES. Semestrul I va începe pe 9 septembrie şi se va încheia pe 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va începe pe data de 13 ianuarie şi se va încheia pe 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: * vacanţa de iarnă - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020; * vacanţa de primăvară - 4 aprilie - 21 aprilie 2020; * vacanţa de vară - 13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021. Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a - în data de 5 iunie 2020. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menţionate, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)