Menajera lui Gheroghe Dinca a facut dezvaluiri cutremuratoare: "Spune-mi cat vrei, daca vrei sa te culci cu mine"

Menajera lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeia povesteste ca Gheorghe Dinca ar fi incercat sa o violeze, chiar in timp ce sotul sau lucra tot pentru acesta, ajutandu-l sa construiasca un beci. Gheorghe Dinca i-ar fi oferit banii femeii contra serviciilor sexuale. „Am suferit foarte mult. Am suferit ca ma vedeam ca nu putere sa pot sa-l razbun sa-i fac ceva, sa... sa-l zgarii sa-i rup o buza sa... Si acum am imaginea aia. De cate ori vb despre asta, mi se pune un nod in gat. Cum ii curgea scuipatul pe mine, si m-a prins si cu mainile asa, de nu mai puteam sa mai fac nicio miscare. Mi-a spus: ”Spune-mi cat vrei, daca vrei sa te culci cu mine”. L-am impins si am fugit. Am fugit pe scari. Si de atunci, din ziua aia, ...