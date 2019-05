Menajera lui Razvan Ciobanu da noi detalii din trecutul creatorului de moda. „Ii spunea: sunt suparat, nu am ce sa mananc”

Menajera lui Razvan Ciobanu a scos la iveala noi amanunte din trecutul regretatului creator de moda.

Dupa ce a vorbit despre problemele pe care Razvan Ciobanu le avea cu banii, dar si despre cele pe care le avea cu consumul de substante interzise, menajera designerului a scos la iveala noi detalii din trecutul acestuia.

Aceasta a declarat la Antena Stars ca ea la un moment dat a incetat sa mearga sa il ajute din cauza ca nu avea bani, insa a continuat sa ii faca curatenie sora ei

„Erau momente cand chiar nu avea (n.r. bani) si ni se facea mila de el. Sora mea s-a dus o data, l-a gasit foarte suparat, ea isi permite sa fumeze o tigara cu el. Ii spunea: sunt suparat, nu am ce sa mananc! S-a dus sora mea, i-a luat de mancare, i-a luat un pachet de tigari”, a declarat menajera lui Razvan Ciobanu.

De asemenea, aceasta a dezvaluit ca Razvan Ciobanu obisnuia sa schimbe foarte des codul de acces la apartamentul lui.

„Schimba codul de la usa tot timpul. Imi dadea mesaj noaptea cu celalalt cod. I-am zis ca m-a innebunit cu codurile. Nu imi spunea de ce si cum. Ultima data l-a schimbat cand am mers eu”, a afirmat femeia.

„Am lucrat la el cam noua luni, maxim 10 luni, apoi a ramas sora mea. Mergeam o data eu, o data ea, ea a ramas mai mult. Eu am nascut si mi-a fost mai greu. Anul trecut am inceput sa lucrez. Si la birou si la el unde statea cu chirie. Voia sa se mute de acolo. Nu mai voia sa auda de persoana cu care a fost. Ne tot intreba de culori, cum sa faca.

Facea curatenie acasa la birou si unde statea cu chirie. M-am suparat o data pe el, am mers la el acasa atunci cand s-a operat, am batut in usa: nu-i uit acea privire cu fata in jos. A zis: „Mai, Ioana, mi-a fost rusine, de-aia nu te-am sunat”. Era un om cu foarte bun simt… Avea foarte multe imbracaminte, incaltaminte cutii intregi. Facea planuri sa mergem sa vedem apartamentul de sus, sa ii spunem ce culori sa dea”, a mai spus menajera lui Razvan Ciobanu.

Designerul Razvan Ciobanu a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

