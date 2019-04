Mentoratul - o alta ipostaza a rolului profesorilor de la Colegiul Pedagogic  «Vasile Lupu »

proiect google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formarea psihopedagogica realizata de Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” in scolile si gradinitele de aplicatie precum si mentorarea acestor elevi de catre profesorii metodisti ai scolii reprezinta componentele cele mai importante ale dezvoltarii competentelor profesionale de invatator-educator. In acest context, in anul scolar 2018-2019 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu’’ implementeaza proiectul Erasmus + de educatie scolara nr. 2018-1-RO01-KA101-047670 intitulat Activitati de coaching si mentorat pentru o insertie profesionala eficienta a viitorilor invatatori . In cadrul acestui proiect 12 profesori metodisti ai practicii pedagogice au fost formati in doua fluxur ...