Mercur in Taur pana pe 21 mai 2019. Ce zodii scot bani din piatra seaca

Horoscop2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mercur in Taur pana pe 21 mai 2019. Ce inseamna pentru zodiile din horoscop. Doua zodii au mare succes la bani. Cum este afectata fiecare zodie de cel mai important fenomen astral al lunii mai 2019. Mercur in Taur este fenomenul astrologic principal din horoscopul lunii mai 2019. Mercur a intrat in semnul Taurului inca din 7 mai si va ramane in aceasta pozitie pana la data de 21 mai, cand se muta in Gemeni. Aceasta conjunctura astrologica isi pune amprenta pe zodii. Potrivit astrologilor, Mercur in Taur actioneaza asupra proceselor de gandire, comunicarea si interactiune cu cei din jur, dandu-le nativilor posibilitatea de a fi mai ancorati in realitate si mai putin visatori. Asadar, Mercur in Taur activea ...