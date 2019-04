MERCURY APARTMENTS - COSY IN THE CITY (P)

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un proiect imobiliar modern si cochet care ofera conditii de locuire de top, dar la preturi accesibile chiar in Centrul Iasiului langa zona PALAS. Pozitionat intr-o zona accesibila si foarte bine urbanizata din punct de vedere al accesului si mijloacelor de transport in comun, proiectul va gazdui 55 de apartamente Iasi de 1 camera, 2 camere si 3 camere dispuse pe 5 niveluri, iar parterul va fi dedicat activitatilor comerciale. Apartamente cu priveliste panoramica catre zonele alaturate, fatada este o cortina de sticla, care confera apartamentelor o priveliste neobturata asupra parcului si a vecinatatilor. Proiectul se adreseaza in aceeasi masura celor care cauta o locuinta moderna si un stil de viata contemporan, datorita di ...