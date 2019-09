Mereu ai spalat gresit orezul! Iata cum trebuie sa fie spalat 

Untitled 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oricine cunoaste importanta spalarii minutioase a alimentelor cumparate. La prima vedere, nu pare sa fie ceva mai usor decat sa deschizi robinetul si sa speli produsul sub jetul de apa. Dar chiar si acest lucru simplu, are regulile sale. Noi am gasit cateva produse obisnuite, pe care multe persoane nu stiu cum sa le spele corect. STIREA ZILEI Reactie dura! Familia micutei agresate sexual, pusa fata in fata cu imaginea olandezului pedofil. Detalii noi apar in ancheta Legumele congelate Legumele congelate ne fac viata mai usoara, fiindca aceste legume pot fi turnate intr-un vas si fierte imediat. Dar si aici exista un secret. Inainte de a fi congelate, legumele sunt expuse sub un jet puternic de apa. ...