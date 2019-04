Mergea pe strada si auzea zgomote ciudate de sub pamant, asa ca a decis sa vada ce se ascunde acolo. E de neconceput ce a gasit dupa ce a dat dalele la o parte! Cei care au fost de fata au inceput sa planga!

Clipul de mai jos, publicat si a devenit viral pe YouTube foarte repede.

Totul s-a intamplat intr-un orasel din Rusia unde, la un moment dat, autoritatile au decis sa astupe o groapa mare care aparuse langa un imobil. Au acoperit gaura cu nisip si au pus deasupra o serie de dale.

Doar ca, in ziua urmatoare, locuitorii din zona au inceput sa auda zgomote ciudate venind de sub pamant. S-au adresat autoritatilor, cerand o verificare, dar nu au primit niciun raspuns.

In cele din urma un barbat a decis sa ia situatia in propriile maini si sa vada ce se petrece. A inceput astfel sa scoata dalele si sa sape in nisipul de sub ele, iar ceea ce a gasit l-a lasat fara cuvinte.

In acea gaura ramasese captiva o catelusa gestanta, care probabil se adapostise de ploaie, dar nu a mai apucat sa iasa la suprafata. Din fericire perioada de captivitate nu a lasat urme importante asupra organismului ei.

Patrupedul a fost dus la o clinica veterinara unde a si nascut, iar acum este in afara oricarui pericol, impreuna cu puii ei.

