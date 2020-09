Merita sa investesti in clasa entry level de la Huawei?

Cu sau fara servicii Google, compania Huawei produce niste telefoane grozave care au atras atentia multor utilizator de smartphone-uri cu sistem Android de-a lungul anilor. In 2019 Huawei P30 Pro si ale sale lentile Leica au facut senzatie in intreaga lume, iar in 2020 nici Huawei P40 Pro nu se lasa mai prejos. Insa ambele exemple sunt niste telefoane de ultima clasa, cu preturi pe masura, motive pentru care nici nu ne-a putea astepta la ceva mai putin de atat de la ele.