Meryl Streep, intr-o comedie regizata de Steven Soderbergh

Actrita Meryl Streep, de 21 de ori nominalizata la Oscar si cu trei trofee in palmares, joaca rolul principal in comedia „Let Them All Talk" regizata de Steven Soderbergh pentru platforma de streaming HBO Max. Din distributie vor face parte Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges si Gemma Chan. Scenariul a fost scris de autoarea Deborah Eisenberg, recompensata cu MacArthur Fellow. Filmul va spune povestea unei scriitoare celebre (Streep) care porneste intr-o calatorie alaturi de vechi prietene, pentru a se distra si a-si vindeca vechi rani. Nepotul ei (Hedges) se alatura lor si se gaseste implicat intr-o relatie cu o tanara (Chan) care este agent literar. Poveste de neimaginat pentru o dan ...