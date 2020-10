Mesaj al liderului USR Ionut Mosteanu catre un consilier judetean al partidului din Alba: "Punctual, pe Roman, acum trebuie dat tare"

Deputatul USR Ionut Mosteanu, membru in Biroul National al partidului, i-a scris consilierului judetean de Alba Beniamin Todosiu, intr-un schimb de mesaje pe un grup intern numit "Echipa Barna" obtinut de News.ro, si-i transmite sa il atace pe liderul deputatilor PNL Florin Roman, in contextul in care "Roman il tot ataca pe Dan".