Mesaj al prefectului de Buzau, dupa cresterea numarului de cazuri: Pandemia este departe de a fi trecut

Prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, reacţionează după creşterea alarmată a numărului de infectări cu noul coronavirus şi cere populaţiei să nu renunţe la măsurile de protecţie, distanţare socială şi să nu se lase manipulaţi de fake-news.

Într-un mesaj transmis, luni, prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, atrage atenţia că judeţul Buzău se confruntă cu o transmisie comunitară, iar regulile de igienă şi distanţare socială trebuie respectate în ciuda măsurilor de relaxare adoptate de autorităţile centrale.

”Transmit public astăzi un semnal de alarmă tuturor buzoienilor. În ultima perioadă, numărul zilnic al infectărilor cu noul coronavirus a depăşit toate cotele înregistrate până acum, atât în starea de urgenţă, cât şi în starea de alertă. Privesc cu îngrijorare faptul că apar, pe lista persoanelor infectate, cadre medicale sau lucrători în centrele speciale ale sistemului de asistenţă socială. Evoluţia numărului de infecţii cu noul coronavirus în judeţul nostru arată mai multe lucruri pe care trebuie să le subliniez:

- pandemia este departe de a fi trecut. Pandemia nu ţine cont de măsurile de relaxare, ci dimpotrivă, evoluţia ei este favorizată de acestea.

- în Buzău nu avem focare de infecţie, pe care să le izolăm prin carantină şi să le neutralizăm. Avem TRANSMITERE COMUNITARĂ.

- nivelul de vigilenţă a cetăţenilor faţă de pericolul reprezentat de Covid-19 a scăzut la un nivel îngrijorător”, se arată în mesajul prefectului judeţului Buzău.

De asemenea, prefectul Dimian constată o creştere a manipulării pe reţelele de socializare coroborat ci o atitudine iresponsabilă a oamenilor politici şi spune că, în opinia sa, Statul ar trebui să se implice mai mult în stoparea manipulărilor de pe reţele de socializare.

”Sunt două realităţi foarte periculoase care antrenează un răspuns riscant al cetăţenilor în faţa pericolului infectării: nivelul îngrijorător al manipulării pe reţelele de socializare şi atitudinea iresponsabilă a unor oameni politici. În primul caz, este dezarmant să vezi ce nebunie este pe internet şi pe reţelele de socializare, câte ştiri false şi câte îndemnuri la nesupunere civică şi încălcare a măsurilor de prevenire stabilite de Guvern. Unii susţin că rezultatele transmise de specialiştii Direcţiilor de Sănătate Publică sunt făcături, iar alţii, de exemplu, susţin pur şi simplu că pandemia nu există, că este o invenţie. Sunt de părere că Statul trebuie să îşi întărească intervenţia în această zonă. În al doilea caz: Sunt prefectul nui judeţ în care, în perioada stării de urgenţă sau cel puţin pentru o mare parte a acesteia, măsurile speciale de prevenire şi-au dovedit eficienţa. Am coordonat acest proces la nivel judeţean şi am ţinut să transmit buzoienior, ori de câte ori am avut ocazia, mesajul de a sta acasă şi de a se proteja cât pot ei de mult în faţa virusului. Toate acestea, împreună cu eforturile poliţiştilor, jandarmilor, efectivelor ISU, specialiştilor Direcţiei de Sănătate Publică şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, au avut ca rezultat protejarea foarte eficientă a judeţului nostru în faţa Coronavirusului”, mai spune în mesajul său prefectul judeţului Buzău Leonard Dimian.

Nu în ultimul rând, reprezentantul Guvernului în teritoriu spune că situaţia la nivelul judeţului Buzău s-a schimbat atunci când responsabilitatea preîntâmpinării infecţiilor cu COVID-19 a trecut la cetăţeni, Statul a decis relaxarea anumitor măsuri, iar unii oameni politici au început să lanseze în spaţiul public ideea că raportările de noi cazuri nu ar fi tocmai reale şi ar fi făcute doar pentru a prelungi starea de alertă.

”În momentul în care responsabilitatea de a preîntâmpina infectarea cu Coronavirus a trecut la cetăţeni, situaţia s-a schimbat radical. Nu vreau să culpabilizez cetăţenii judeţului Buzău, pentru că buzoienii, cei mai mulţi dintre ei oricum, respectă normele de distanţare socială şi poartă măşti. O parte a populaţiei însă este victima inconştienţei unora dintre politicieni, care din pricina populismului şi a goanei după voturi şi vizibilitate, dinamitează tot sistemul de siguranţă şi de protecţie în faţa infectării elaborat de specialiştii în sănătate publică şi de Guvern. Într-o primă fază, au tăiat Poliţiei dreptul de a da amenzi celor care încalcă normele speciale. Au ajuns să identifice carantina şi chiar internarea în spital a bolnavilor de Covid-19 cu tortura. Alţii, şi aici dau un exemplu local binecunoscut, s-au opus instituirii carantinei în focarele de infecţie. Mai nou, unii politicieni cu funcţii înalte în Stat (nr. Marcel Ciolacu-preşedintele Camerei Deputaţilor) afirmă că numărul în creştere de infectaţi cu noul virus este o plăsmuire a Guvernului, pentru a da fundament prelungirii stării de alertă”, afirmă prefectul Leonard Dimian.

În încheierea mesajului prefectul judeţului Buzău cere tuturor instituţiilor subordonate să îşi sporească nivelul de atenţie pentru combaterea noilor infectări şi spune că va constitui echipe de control care să verifice respectarea măsurilor legale considerând că riscul de noi infectări este cu mult mai mare după relaxarea restricţiilor decât în starea de urgenţă.

”Cer tuturor instituţiilor locale angrenate în lupta pentru prevenirea răspândirii coronavirusului să îşi sporească nivelul de atenţie şi de intervenţie în această perioadă. Solicit aleşilor locali să scoată Coronavirusul de pe agenda politică şi să îl treacă pe agenda publică, cea pentru a cărei gestionare sunt plătiţi din bani publici. Voi constitui echipe de control pentru verificarea respectării măsurilor legale pe tema Covid-19 şi nu voi ezita să fac plângeri penale tuturor celor care contribuie la răspândirea virusului. În judeţul Buzău, riscul de infectare cu Coronavirus este acum mai mare decât a fost în toată perioada stării de urgenţă. Virusul are transmitere comunitară, este printre noi. Singura soluţie REALĂ de a nu vă infecta este la dumneavoastră. Protejaţi-vă, pentru că numai aşa vă protejaţi sănătatea şi familia. Purtaţi mască în spaţiile publice, dezinfectaţi-vă cât de des puteţi mâinile. Păstraţi distanţa socială, indiferent de situaţie. Evitaţi aglomerările, pentru că sunt sursă de infectare” se arată în încheierea mesajului transmis de prefectul judeţului Buzău.

Judeţul Buzău a înrgistrat, duminică, cel mai mare număr de îmbolnăviri de la debutul epidemiei.