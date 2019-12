Mesaj al premierului Orban de Ziua Nationala: Crezul meu este sa construim o Romanie normala pentru toti cetatenii

Premierul Ludovic Orban afirmă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Naţionale, că la o distanţă de 101 ani de la Marea Unire avem acum şansa să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o ţară democratică, iar crezul său este să nu irosim această şansă şi, 'prin înşine', români din ţară sau din alte colţuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toţi cetăţenii. "Sărbătorim în acest an Ziua Naţională a României cu împlinirea faptului că am reuşit să lăsăm în urmă, prin vot, ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea 'Visului de Veacuri, a Visului de Aur al României', aşa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria. Astăzi, la o distanţă în timp de 101 ani - în care soarta României nu a fost lipsită de suferinţă, în anii de război, în anii de comunism şi chiar şi în istoria foarte recentă - sărbătorim Ziua Naţională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări şi cel al împlinirii unui nou vis al românilor", spune şeful Guvernului în mesajul transmis duminică. El arată că acum este momentul consolidării cu adevărat a României europene, care să garanteze cetăţenilor săi drepturile şi libertăţile fundamentale şi în care să se regăsească toţi românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. "Avem acum şansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o ţară democratică, în care instituţiile statului să servească cetăţeanul, iar legea să fie aplicată pentru toţi, în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetăţenilor săi drepturile şi libertăţile fundamentale şi în care să se regăsească toţi românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum ireversibil al României către stabilitate socială şi economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncii lor, iar antreprenorii să se simtă corect trataţi. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului şi meritocraţiei, în care competenţa să fie recunoscută şi apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această şansă şi, 'prin noi înşine', români din ţară sau din alte colţuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toţi cetăţenii. La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români din ţară şi din afara graniţelor!", se încheie mesajul premierului Ludovic Orban. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Aproximativ 4.000 de militari, 200 de mijloace tehnice şi peste 50 de aeronave, la parada de la Arcul de Triumf