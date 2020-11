Mesaj de condoleante transmis de SAJ Constanta, dupa moartea Colonelului Daniel Popa, seful ISU Dobrogea

Un ultim omagiu domnului colonel Popa Daniel Gheorghe, Sef ISU Dobrogea. Dedicat profesiei sale, implicat si asumat in tot ceea ce a insemnat situatie de urgenta pe teritoriul Judetului Constanta, a pierdut, din pacate, lupta cu coronavirusul. Un om deosebit, si cum omul sfinteste locul, o colaborare excelenta ISU - SMURD - SAJ datorita implicarii si viziunii dumnealui. Sincere condoleante familiei indurerate. Cuvintele par de multe ori neacoperitoare pentru tot ceea ce ai vrea sa spui in astfel de situatii. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Serviciul Judetean de Ambulanta Constanța

Dr. Badescu Laurentiu