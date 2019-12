Mesaj de Craciun catre toti militarii romani din partea Ministrului Apararii Nationale, Nicolae Ionel Ciuca

"În pragul sărbătorilor de iarnă, doresc în nume personal, precum şi în numele echipei de conducere a MApN, să mulţumesc întregului personal al ministerului, militari şi personal civil, pentru modul în care şi-a îndeplinit misiunile, pentru modul în care au înţeles să îşi angajeze toate forţele, pentru efortul depus şi pentru dedicarea profesională de care au dat dovadă în toate activităţile, fie că au fost în ţară, la instrucţie, fie că discutăm de teatrele de operaţii, pentru tot ceea ce a însemnat activitatea MApN vă rog să primiţi consideraţia şi recunoştinţa noastră şi, în acelaşi timp, speranţa că am căpătat mai multă experienţă, că am învăţat mai multe şi că privim către anul ce urmează cu speranţa că va fi mai uşor, deşi probabil că provocările nu vor fi mai uşoare sau mai puţine decât cele din anul pe care îl încheiem", a afirmat Ciucă.

"Anul care vine este un an care se anunţă la fel de provocator, la fel de angajant şi, de asemenea, un an în care noi avem datoria să continuăm procesul de transformare şi de modernizare a Armatei române, să continuăm procesul de dotare cu echipamente şi tehnică militară care să ne permită crearea de capabilităţi, astfel încât să ne îndeplinim asumările în ceea ce priveşte apărarea naţională, asumările în ceea ce priveşte angajamentele noastre în cadrul NATO, precum şi cele din cadrul UE şi, de asemenea, angajamentele noastre asumate cu partenerii strategici, cel mai important fiind Statele Unite, pentru că nu de puţine ori am afirmat că tot ceea ce înseamnă securitate naţională se bazează pe trei piloni: apartenenţa noastră la Alianţa Nord Atlantică, apartenenţa la UE şi parteneriatul strategic cu SUA.



Nu cu puţin timp în urmă am mai adăugat un pilon la cele trei şi anume să ne bazăm pe noi înşine, pentru că tot ceea ce ne propunem să realizăm nu se va concretiza decât prin asumare, prin responsabilitate, prin atitudine, prin comandanţi şi lideri militari care, împreună cu subordonaţii lor, de la soldat la general, vor reuşi să îndeplinească toate sarcinile şi misiunile pe care le avem", a mai precizat ministrul Apărării.